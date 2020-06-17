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Oltu Ülkü Ocakları Oltu'da iş yerlerine siftah parası dağıttı

Oltu Ülkü Ocakları eski bir geleneği sürdürdü esnafa siftah parası dağıttı.


Oltu Ülkü Ocakları yöneticileri bugün sabah namazı sonrası zarf içerisine bir lira koyarak esnafların kapısına bantla yapıştırarak, “Siftah bizden bereket Allah”tan” dediler.


Oltu Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Öztürk; “Değerli hemşerilerimizin bugün ki siftahınız bizden olsun istedik. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu burhanlı zamanlarda Milli ve Manevi değerlerimize sahip çıkmak adına siz kıymetli esnafımıza bir siftah ve bereket parası vermek istedik, tekrar sağlıklı ve mutlu günlerde buluşmak ümidiyle hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz.


Sabah iş yerine gelenler zarfı görünce merakla açtıkları zarfta siftah parasını gören esnafın yüzü gülümsedi. Esnaf, Oltu Ülkü Ocaklarına teşekkür ederek “Siftah ülkü ocaklarından bereket Allahtan” dediler.

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