Oltu Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerini bekliyor

Fakülte Dekanı M. Dursun Kaya, açılan bölümlere önümüzdeki eğitim öğretim döneminde öğrenci alımı yapılacağını belirtti.

Bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerini açan Uygulamalı Bilimler Fakültesi sonraki dönemlerde Oltu'nun ve Ülkemizin ihtiyaç duyduğu farklı bölümleri de bünyesine katmayı planlıyor. Bu süreçte açılan Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinin her biri için 3 doktor öğretim üyesi ataması gerçekleşmiş oldu. Kurulan bu bölümler için 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine yönelik beklenen kontenjanlar YÖK'ten tarafından onaylandı ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Bilişim Sistemleri bölümlerine 40 ar öğrenci kontenjanı verildi.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, ilgili alanlarda hizmet eden kamu kurum ve kuruluş, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme, acil durum ve afet yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanları yetiştirilmeyi hedefliyor.

Diğer taraftan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ise; alanında yeterlik sahibi günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bilişim sektörüne kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca bu bölümden mezunlar çalıştıkları kurumlar için yazılım ve program oluşturmak, yazılım kalite kontrolü ve denetlemesi yapmak, güvenlik açıklarını kontrol etmek, yazılım ekibi yöneticiliği yapmak gibi birçok farklı iş üzerinde çalışabilen uzman birer personel olarak çalışma hayatında yer alabilecekler.