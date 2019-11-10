Oltu ve Aşkale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri

Erzurum'un Oltu ve Aşkale ilçelerinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Erzurum Oltu ilçesinde Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81.yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Oltu Hükümet Meydanında Atatürk Anıtına Kaymakamlık ,Garnizon Komutanlığı ve Oltu Belediyesi çelengi konuldu. Çelenklerin konulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Hükümet Meydanındaki programın ardından Karabekir İlkokulu ve Karabekir Ortaokulunun hazırlamış olduğu program için Oltu Kaymakamlığı Konferans salonuna geçildi.

Karabekir Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tahir Çiçek, günün anlam önemini belirten konuşmayı yaptı. Karabekir ortaokul öğrencilerinden Burakcan Akyüz ile Rümeysa Keleş, ‘Mustafa Kemali Düşünüyorum' adlı şiiri okudular. Atatürk'ün sevdiği şarkıları Karabekir Ortaokulu Müzik Öğretmeni Muhammet Şahin öncülüğünde okul korosu öğrencileri tarafından bağlamalarla çalıp söylediler. Daha sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Lütfü Sürücü, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir tarafından ödülleri verildi.

Aşkale'de ise Atatürk anısına 10 Kasım günü çeşitli etkinlikler düzenlenerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Siyasi Parti Temsilcileri, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Atatürk anıtına çelenklerinin sunumu sonrası 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası tören sona erdi.

Tören sonrası Aşkale İMKB Anadolu Lisesinin Halk Eğitim Merkezinde hazırladığı 10 Kasım adlı programa geçildi.