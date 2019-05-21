Oltu Yer Bilimleri Fakültesi ikinci mezunlarını verdi

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı.

Açılış konuşmasını Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Özkan Açışlı yaptı. Dönem mezunları adına Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi birincisi Eylül Miray Ceylan konuştu. Okul birincisi Ceylan konuşmasında, “Önce beni bu kutsal vatan topraklarına ve aziz Milletine layık bir birey olarak yetişmemde emeği geçen aileme ailem nezdinde ecdadıma ve Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürü bir borç bilirim. Öncelikle 2019 Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi bölüm birincisi olarak sizlere hitap etmekten büyük onur duymaktayım. Emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

Program öğrencilerin hazırlamış oldukları resimlerden oluşan bir slayt gösterisi ve ardından 2018 yılı içerisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ramazan Kuyulu'yu unutmayıp fotoğraflarla andılar.

Dönem birincisi Eylül Miray Ceylan'ın diplomasını Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Özkan Açışlı verdi. Akabinde yaş kütüğüne plaket çaktı. Diğer mezunların diplomalarını öğretim görevlileri verdiler. Tören sonunda çiçeği burnunda mezun olan mühendisler mühendislik yemini ettiler. Kepler havaya atıldığı tören hatıra resimlerin çekilmesinin ardından sona erdi.