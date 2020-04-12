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Oltu Zabıta Ekiplerinden örnek davranış

Oltu Belediyesi zabıta ekipleri sokak kedi ve köpekleri için sokaklara mama bıraktı.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Oltu'da Zabıta ekipleri sokak kedi ve köpeklerini unutmayıp onları için sokak sokak dolaşarak mama bıraktılar.


Oltu Belediyesi Zabıta memuru Tuncay Cengiz, ‘'Sokağa çıkmak yasak sokak kedi ve köpekler çok daha aç kalmaktalar onun için yasak süresince sokak kedi köpekleri için çok daha hassas davranıyoruz. Oltu'nun bütün cadde ve sokaklarına mama ve su bırakıyoruz. Bu faaliyetimize yasak sonrası da devam edeceğiz'' dedi.

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