Oltu'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Oltu'da yapıldı.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un anma programı Oltu Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program günün anlam önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Programda “Bir Kahraman Mehmet Akif Ersoy” adlı slayt gösterisi sunuldu.

Keman eşliğinde İstiklal Marşımız şiir olarak okundu. Öğrencilerin hazırladığı oratoryo otuz kuş gösterisi yapıldı. Şiirlerin okunması ile devam eden program öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı VTR ve Korkma adlı gösteriyi sundular.

Öğrencilerin şehitlerimiz için okudukları hatim duası yapıldı. Ardından İlçe çapında düzenlenen 12 Mart Mehmet Akif Ersoy anma temalı ilkokullar arası Resim, Ortaokullar arası şiir, Liseler arası komposizyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Oltu kaymakamı Şenol Turan rafından ödülleri verildi.