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Oltu'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs 2019 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Oltu’da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Oltu'da coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sabah saatlerinde Oltu Hükümet Meydanında bulunan Atatürk Heykeline, Oltu İlçe Gençlik Spor Merkezi Müdürü Ömer Bektaş tarafından çelenk konulması ile başladı.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin devamı için ilçe stadyumuna geçildi. Törenin sunumunu Oltu Fen Lisesi öğrencilerinden Hüsna Merve Yıldırım ile Cemil Sedat Atmaca yaptı.


Törene, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutan vekili Piyade Binbaşı İzzet Kalender, Oltu Belediye Başkan Vekili Temel Demir katıldı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Oltu Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Yasemin Kotan yaptı. Oltu Gençlik Spor ilçe Müdürlüğü tarafından organize edilen tekvando gösterileri törene katılanlardan büyük beğeni topladı.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile düzenlenen kültürel yarışmalar ve sportif müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutan vekili Piyade Binbaşı İzzet Kalender, Oltu Belediye Başkan Vekili Temel Demir tarafından verildi.

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