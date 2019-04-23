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Oltu'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Oltu’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Oltu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Sabah Hükümet meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan kutlamalara daha sonra ilçe stadyumunda devam edildi. Buradaki etkinlik Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğrencilerin hazırladıkları çeşitli yörelere ait folklor gösterileri şiirlerle devam eden programda yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel Eşlikti tören alının üzerinde uçarak Türk Bayrağı açtı. Daha sonra kompozisyon, resim, şiir ve sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere İlçe protokolü tarafından ödül verildi.


Kutlamaların ardından Oltu Kaymakamı Şenol Turan, tarafından çocuklara yönelik palyaço gösterisi ve şerbet ikramında bulunuldu.

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