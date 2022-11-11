Oltu'da 5 bin ağaç toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Oltu'da “Bugün fidan, yarın nefes" programı çerçevesinde, Oltu Organize sanayisi etrafı ve Tavşan tepede 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Oltu'daki Organize sanayi ve Tavşan tepede, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Oltu Ağır Ceza Başkanı Uğur Han, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Ak Parti ilçe Başkanı Eftal Gülcü, Oltu Orman işletme Müdürü Ömer Abak, İlçe Nüfus Müdürü İlhami Akyel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Gençlik ve Spor müdürü Ömer Bektaş İlçe merkezindeki okullar ve vatandaşların katılımıyla “Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası çerçevesinde saat 11.11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiler.