İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltu'da 634 öğrenci sınavda ter döktü

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamında yapılan merkezi sınav Korona virüs önlemleri altında Oltu’da yapıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), kapsamında yapılan merkezi sınav Korona virüs önlemleri altında Oltu'da yapıldı. Sınava 634 öğrenci girdi.


Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.


Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilerin hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Veliler öğrencileri okul binası etrafına heyecanla beklediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.