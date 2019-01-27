Oltu'da ahır ve merek yangını

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Mahallesinde gece geç saatlerde çıkan yangında Halis Coşkun'a ait ahır, merek ve samanlık tamamen yanarken misafir odası ise zarar görerek kullanılmaz hale geldi. Yangında 24 büyükbaş hayvan ise son anda yanmaktan kurtarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye Amirliği ekiplerinin zamanında ve planlı müdahalesi büyük bir faciayı önlerken, 24 büyükbaş hayvan ise son anda yanmaktan kurtarıldı.

Yangında büyük maddi zarar gören Halis Coşkun, “Ben Dokuzdeğirmen Mahallesi muhtar adayıyım. Geçen gün muhtarı seçmen kağıtlarını asmadı diye şikayet ettim. Daha sonra bunlar bize düşman kesildi. Mereğimi, ahırımı ve misafir odamı yaktı'' diye iddiada bulundu.

Coşkun, 7 ton saman, 5 traktör ot, tarım aletleri ve hayvanların tamamen yanan yemleri ile birlikte yaklaşık 30 bin lira civarında bir zararının oluştuğunu ifade etti.

AK Parti Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi ise, yangını duyar duymaz olay yerine giderek yangında zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan adayı Çelebi, “Çok üzücü bir durum. Elimizden gelen bütün desteğimizle Halis Coşkun amcamızın yanındayız'' dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.