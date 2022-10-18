Oltu'da asfaltın sıcağı kurumadan kestiler

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan yeni asfaltın kesilmesi Belediye Başkanının tepkisine neden oldu.

Yıllardır ilçede yaşanan yol sıkıntısı gençlerin aşklarına konu olurken Oltuluların 20 yıldır özlemle beklediği çukursuz yollara tam kavuştu derken asfaltın sıcağı dahi kurumadan kanalizasyon tıkanması sonucu kesilmesi beraberinde tepkileri getirdi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçının müdahalesi ile kesim işine son verilirken Başkan Taşçı, “Önce asfaltın ücretini yatırın sonra çalışın” dedi.

Vatandaşlar ise yapılan işlerin düzgün olmadığı için yeni yapılan yolların kesildiğini dile getirdiler.