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Oltu'da besicilerin kapal? canl? hayvan pazar? memnuniyeti

Erzurum B?y?k?ehir Belediyesi’nce yapt?r?lan Oltu Kapal? Canl? Hayvan pazar?n?n hizmete girmesiyle hayvan ?reticileri pazarda rahat bir nefes ald?lar.

Erzurum B?y?k?ehir Belediyesi'nce yapt?r?lan Oltu Kapal? Canl? Hayvan pazar?n?n hizmete girmesiyle hayvan ?reticileri pazarda rahat bir nefes ald?lar.


Daha ?nceki Pazar yerinde hayvanlar? meydanda tutabilmek i?in Pazar s?resince hayvanlar?n etraf?nda ko?turup duran besiciler, kapal? pazar sayesinde hayvanlar? verilen b?lmeye kapat?p pazar? ?ok rahat bir ?ekilde dola??p piyasa ara?t?rmas? yapabiliyorlar.


Besiciler, il?ede yap?lan modern hayvan pazar?n?n kendileri i?in b?y?k bir ?ans oldu?unu belirterek, ?Kapal? hayvan pazar?n? yapanlardan Allah raz? olsun. Eskiden pazarda ?ok s?k?nt? ya??yorduk. Art?k rahat bir ?ekilde hayvan al?? sat??lar? yap?labiliyor? dedi.


Pazarda tosun sat??lar? iyi seviyede olurken inek ve d?velerin sat??lar?n?n yok denecek kadar az oldu?u belirtildi.

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