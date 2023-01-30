Oltu'da beyaz şölen

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan ilçede adeta beyaz görsel şölen oluştu.

Kar yağışının ardından ilçe genelinde karla mücadele başlatıldı.

Oltu ilçe merkezine yağan kar Oltu Belediyesi karla mücadele ekipleri temizlenmeye başladı.

Dün geceden itibaren etkili olan kar, Oltu ilçe merkezinin beyaza bürünmesine neden olurken Oltu Belediyesi Karla mücadele ekipleri kaldırımlarda kar savar ile karla mücadele çalışması yaptı.

Vatandaşlar karın gecikmeli de olsa yağmasının sevindirici olduğunu belirterek, kış aylarının karla daha güzel olduğunu söylediler.