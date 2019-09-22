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Oltu'da çilek hasadı devam ediyor

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan çilek bahçesinde organik çileklerin hasadı devam ediyor.


Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2018 yılında proje dahilinde Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yaşayan Nuh Bektaş'a ait arazide çilek bahçesi yapıldı. Eylül ayında bile organik çilek hasadı devam ediyor.


Bahçe sahibi Nuh Bektaş, “Ürettiğimiz çilekler tamamen organik olmaktadır. Eylül ayına rağmen halen daha çilekleri topluyoruz. Çileklerimde ne gübre ne ilaç hiç bir şey kullanmıyorum. Eğer istenirse diğer meyve sebzelerde yetişir” dedi.

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