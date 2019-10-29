Oltu'da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Dün Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk töreniyle birlikte başlayan kutlamalar, bugün saat 10.00'da Oltu İlçe Stadyumu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokolün halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla devam etti.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere kürsüye gelen Oltu Kaymakamı Şenol Turan, “Askeri başarılar, siyasi ve ekonomik zaferlerle desteklenmedikçe uzun ömürlü olmaz. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ve sonrasında bu topraklarda neşvünema bulan demokrasi, Kurtuluş Savaşı'yla birlikte askeri hayatımıza damga vuran o Büyük Komutan'ın bizlere en büyük hediyesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, dün olduğu gibi bugün de, ‘Barış Pınarı' adıyla sınır ötemizde harekat düzenleyen Kahraman Ordumuza muvaffakiyet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlama törenlerinde şiirler okundu, oratoryo ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Ardından şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Resmi geçit törenini gerçekleştirilmesiyle birlikte kutlama programı sona erdi.