İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltu'da dolu yağışı etkili oldu

Erzurum’un Oltu İlçesinde uzun zamandır kurak giden havaların ardından bugün sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Erzurum'un Oltu İlçesinde uzun zamandır kurak giden havaların ardından bugün sağanak yağış ve dolu etkili oldu.


Oltu'ya uzun zamandır yağmur yağmazken kısa süreli dolu ve sağanak yağış serinletti.


Oltu Belediyesi şehir merkezindeki su logarlarını temizlemesi nedeni ile yağmur suları şehir merkezinde her hangi bir zarara yol açmadı. Bazı vatandaşlar araçlarını doludan korumak için araçların üzerine halı örtmeleri dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.