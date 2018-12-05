Oltu'da Engelliler Günü etkinlikleri

Engelliler Günü dolayısıyla Oltu'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Oltu Sosyal Hizmet Merkezi ve Atatürk Üniversitesi Oltu Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümü tarafından çeşitli etkinler düzenlendi.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde düzenlenen programa Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Aslan Gülcü ve Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Doktor Öğretim üyesi Lokman Cerrah, Belediye Başkan Osman Coşkun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç ve kurum personeli, Oltu SYDV Müdürü Sefa Özmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Oltulu işadamı Gökhan Gür katıldı.

Prof. Dr. Gülcü burada yaptığı konuşmada, engellilerin dünyanın en erdemli ve en günahsız insanlar olduğunu söyledi.

Engellilerin bir gün değil her gün anılması gerektiğini belirten Gülcü, ‘' Engelliler rol yapmayan, iki yüzlülük yapmayan, içi dışı bir olan en temiz davranan, en günahsız insanlarımızdır. Engelliler Günü günahsız, ulvi ve samimi insanların anıldığı gündür. Engellilerimiz dünyayı temiz, düzgün, erdemli, ahlaklı algılayan özel insanlardır. Böylesine anlamlı bir günde bir araya gelmekten mutluluk duydum. Bu duygularla tüm engellilerimizin gününü kutluyorum'' dedi.

Konuşmaların ardından, etkinlikte oyunlar, yarışmalar ve gösterilere yer verildi. Büyük beğeni toplayan etkinlikte engelliler doyasıya eğlenme imkanı buldu.