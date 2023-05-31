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Oltu'da Galatasaray taraftarının şampiyonluk kutlaması

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın sevinç kutlamaları, Oltu’da coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın sevinç kutlamaları, Oltu'da coşkuyla kutlandı.


Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Oltulu Galatasaray taraftarları, maç bitimi ile birlikte yüzlerce araçla konvoy düzenlediler. Araçlardan Galatasaray bayrakları sallayan taraftarlar, şampiyonluk tezahüratları ile birlikte korna sesleri eşliğinde Oltu caddelerinde turladılar.


Taraftarlar daha sonra Oltu Kale Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk sloganları ile takımlarının şampiyonluk sevinçlerini yaşadılar. Ankara deplasmanına 5 puan önde lider giden Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Zafer şarkıları söyleyen taraftarlar doyasıya eğlendiler.

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