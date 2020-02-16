Oltu'da Genç Aşıklar Gecesi düzenlendi

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde yapılan Genç Aşıklar Gecesi şehitler için saygı duruşu ardından İstiklal marşının okunması ile başladı.

Geceye Katılan genç aşıklardan Necati Kaya, Niyattin Şahin, Adem Göçeroğlu, Yener Eker, Tamer Akçay ve Sinan Öztürk programın sunuculuğu yapan Genç aşıklar eski ustaların güzel türkülerinden seslendirdi.

6 aşığın katıldığı programda genç ozanlar kıyasıya atıştılar. gecede Oltu Belediyesi Büyük Birlik Meclis Üyesi Mesut Altunkaynak kendi yazmış olduğu “An haram olsun” adlı şiirini okudu.