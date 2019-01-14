Oltu'da Halk Günü ve Asayiş toplantısı yapıldı

Oltu Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen halk günü ve asayiş toplantısı Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.

İlçe Kaymakamı Şenol Turan başkanlığında düzenlenen "Halk günü" toplantısında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar talep ve isteklerini Kaymakam Turan'a ilettiler.

Özellikle çatılardan sarkan buzların, kaldırımlardaki kar ve buzların temizlenmesinin yetersiz olduğunu dile getiren vatandaşlar bu konuda Kaymakam Turan'ın yardımcı olmasını istediler.

Görüşmelerin ardından Muhtarlarla Asayiş toplantısına geçildi.

Asayiş toplantısının gündem maddesi ise yaklaşan yerel seçimler oldu. Toplantıda ilçe Nüfus Müdürü İlhami Akyel'in bilgilendirme sunumu yaptı. Akyel sunumunda; “Malumunuz 2019 mahalli idareler seçiminin hayırlı olsun. Seçmen listeleri 4-17 Ocak tarihleri arasında askıya çıkarıldı. 04 Ocak tarihinde adres değişikliği talebinde bulunan aileler var bunların çoğu hayali. Seçmen kaydırma işlemleri 17 Ocak tarihinde sona erecek. Beyan ettiği adreste ikamet etmeyen vatandaşlar 1469 TL para cezası var. 17 Ocak tarihinden sonra ilçe jandarma komutanlığı denetim yardımları ile yanlış adres beyanında bulunanlar tespit edilip para cezasına çarptırılacak.

Bazı köylerimiz yaz aylarından bu yana seçmen kaydırma işlemi yapıyor. Bazı köylerimizde ki seçmen sayısı normal nüfus sayısını geçiyor. Sekiz mahallemizde bu şekilde yoğun hareketlenme var. Bazı hanelerde otuz kırk kişi ikamet ediyor. Şehir dışından özellikle büyükşehirlerden adres kaydırma işlemi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Nüfus Müdürü Akyel'in ardından İlçe Kaymakamı Şenol Turan, kendisine ulaşan böyle şikâyetlerin de olduğunu dile getirdi.

Kaymakam Turan; “Bu işe tevessül eden kişiler sonuçlarına katlanmak zorundadır. Seçmen kaydırma uyanıklığını tasvip etmiyoruz. İlçe jandarma komutanlığımız 17 Ocak tarihinden sonra gerekli çalışmayı yapıp tespitlerini yapacaklar. Para cezasının yanı sıra Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunulacak” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı sona erdi.