Oltu'da iki ev, bir ahır ve odunluk kül oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde gece çıkan yangın korkuttu. İki ev, bir ahır ve odunluğun kül olduğu yangını söndürmek için mahalle sakinleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangında Rahmi Pala'ya ait bir ev, bir ahır ve bir odunluk ile Bursa'da ikamet eden M. Ali Altunok'a ait yazlık olarak kullandığı ev kül oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Oltu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, polis ve mahalle sakinlerinin 2 saat süren çabalarıyla yangın daha da büyümeden söndürüldü. Canını hiçe sayarak yangına müdahale eden Mahmut Celal Pala adlı genci ise vatandaşlar alkışlayarak tebrik ettiler.