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Oltu'da ilçe merkezi dezenfekte ediliyor

Korona virüsüne karşı tedbir amaçlı Oltu Belediyesi temizlik ekipleri okul girişleri, cami önleri çöp konteynerleri, dolmuş durakları stadyum koltukları tuvalet girişleri gibi umuma açık yerleri dezenfekte ederek virüse karşı tedbir alıyorlar.


Oltu Belediyesi Temizlik ekipleri sorumlusu Erdem Elibol, “Oltu Belediyesi temizlik ekibi olarak tüm okul önleri cami önleri umuma açık toplu yaşam alanlarını korona virüsüne karşı temizlik çalışmaları başlatmış durumdayız. Belediyemiz temizlik işleri olarak bu virüsten kurtarana kadar yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Oltulu vatandaş Yusuf Öztürk ise “Belediyemizin bu çalışması bizleri son derece memnun etmiştir kendimiz rahat hissettirdi Oltumuz için güzel bir şey” dedi.


Oltulu Esnaf İsrafil Eraslan, “Belediyenin yapmış olduğu çalışmayı çok olumlu buluyoruz. Okul girişleri duraklar temizlenmiş olacak vatandaş durakta beklediği zaman tertemiz olacak” dedi.

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