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Oltu'da İlköğretim Haftası etkinlikleri

İlköğretim Haftası münasebetiyle Oltu’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İlköğretim Haftası münasebetiyle Oltu'da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.


Oltu Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, tarafından çelenk konulduktan sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra programın düzenleneceği Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu salonuna geçildi.


Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, “Bizim gayemiz vatanı darda, ülkesi zorda olduğunda ‘bu bayrağı burçlara kim dikecek' denildiğinde hep birlikte bir sada ile ben deyip öne atılacak kutlu nesiller yetiştirmektir” dedi.


Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Ayyıldızlı Bayrağım, Halhal ve Tebessüm adlı gösterilerin yanı sıra gerçekleştirilen koro çalışmaları ve okunan şiirler salondakilerden büyük beğeni aldı.


Programa Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Lütfi Sürücü, Oltu Belediye Başkan Vekili Belediye Meclis üyesi Baki Parlak Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin'in yanı sıra altı okul müdürü kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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