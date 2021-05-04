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Oltu'da laleler açmaya başladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Lale Dağı’nda açan laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Lale Dağı'nda açan laleler muhteşem bir doğal güzellik oluşturuyor.


Oltu ilçesinde Lale Dağı'nda açan sarı ve kımızı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı'nı süslemeye başladı. Her yıl 15 Nisan tarihinden itibaren açan laleler, havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı geç açtı. Oltulu Fırat Aydın, “Her yıl bu mevsimde laleleri fotoğraflamak onları insanlarla paylaşmak bize huzur veriyor” dedi.

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