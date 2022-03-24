İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Oltu'da martta yağan kar besicileri zorluyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde mart ayında yağan yoğun kar besicileri zor duruma düşürdü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde mart ayında yağan yoğun kar besicileri zor duruma düşürdü.


Oltu'da son bir haftadır aralıklarla yağan karın kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı. Küçükbaş hayvan üreticisi İsmail Akyüz, “Mart ayında Oltu'ya kar bu kadar yağmamıştı. Bu mevsimde hayvanlarımız merada olması gerekirken, şimdi içerde bakıyoruz” dedi.


Beycan Onat adlı vatandaş ise, “Oltu'ya mart ayında hiç bu kadar kar yağmamıştı. İnşallah bereketli olur. Meralarımızda bolluk olur” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.