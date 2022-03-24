Oltu'da martta yağan kar besicileri zorluyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde mart ayında yağan yoğun kar besicileri zor duruma düşürdü.

Oltu'da son bir haftadır aralıklarla yağan karın kalınlığı yüksek kesimlerde 60 santimetreye kadar ulaştı. Küçükbaş hayvan üreticisi İsmail Akyüz, “Mart ayında Oltu'ya kar bu kadar yağmamıştı. Bu mevsimde hayvanlarımız merada olması gerekirken, şimdi içerde bakıyoruz” dedi.

Beycan Onat adlı vatandaş ise, “Oltu'ya mart ayında hiç bu kadar kar yağmamıştı. İnşallah bereketli olur. Meralarımızda bolluk olur” diye konuştu.