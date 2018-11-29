Oltu'da Muhtarların sorunları dinlendi

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Oltu'nun tüm mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Oltu Kaymakamlığı tarafından kaymakamlığın konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa, Oltu İlçe Emniyet Müdür V. Mücahit Kıroğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar toplantısının Oltu'da her ay düzenli olarak yapıldığının vurgusunu yapan Kaymakam Turan, bu toplantıda mahallelerin sorunlarının muhtarlara verilen dilekçelere yazılarak vilayete ulaştırılacağını ifade etti.

Muhtarların köylerde aşırı ve kaçak avlanma olduğunda derhal Jandarma'yı aramaları gerektiğini aktaran Kaymakam Turan, ‘'Bu konuda Oltu İlçe Jandarma Komutanlığımız çok güzel bir özveri ile çalışarak kaçak ve aşırı avlanma konusunda birçok defa işlem yaptı. Kendilerini kutluyorum” dedi.

Düzenlenen toplantının ardından Efkan Ala Kültür Evi'nde muhtarlara yemek verildi.