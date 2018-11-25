Oltu'da Öğretmenler Günü programı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Efkan Ala Kültür Merkezinde düzenlenen programla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Taşkın ve Kaymakam Şenol Turan'ın konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra mesleğe yeni başlayan öğretmenler ‘Öğretmen Yemini' yaparak şiirler okundu, slayt gösterisi izlettirildi.

Program müzik dinletisiyle son buldu.