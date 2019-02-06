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Oltu'da öncelik yayaların

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan yaya güvenliğine farkındalık kapsamında, Oltu Kaymakamı Şenol Turan Emniyet Müdürü Mücahit Kıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökbuğa ve Jandarma ve Trafik polisleri araç sürücülerine broşür dağıttı.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan yaya güvenliğine farkındalık kapsamında, Oltu Kaymakamı Şenol Turan Emniyet Müdürü Mücahit Kıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökbuğa ve Jandarma ve Trafik polisleri araç sürücülerine broşür dağıttı.


Oltu Erzurum caddesinde yapılan uygulamada sürücüleri bilgilendirdiler Türkiye'de her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz aylarda trafik kanununun bazı maddelerinde düzenlemeye gidilmişti. Düzenlemeler kapsamında, yaya ve okul geçitlerinden geçecek olan sürücülerin, geçitlere yaklaşırken durması ve karşıdan karşıya geçecek olan yayalara yol vermesi zorunlu hale getirildi.

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