Oltu'da sağlık ekipleri köy köy dolaşarak aşılama yapıyor

Oltu ilçesinde Dr. Muhammet Çulun ve ekibi köyleri dolaşarak herkesi aşılıyorlar. Özellikle köylerdeki hastalar ve yaşlılar ilçe sağlık merkezine gelmekte zorluk çektikleri için bu uygulama vatandaşları son derece memnun etti. Köylerdeki muhtarlık binasını aşı merkezi olarak kullanan sağlık ekipleri evinde yatana yatalak veya çok yaşlı yürümekte güçlük çeken vatandaşları evlerine giderek aşılama yaptılar.

Vatandaşlar ise “İlçeye gitmemiz son derece eziyetli ve masraflıydı, kapımıza kadar gelip bizleri aşılayan sağlık ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.