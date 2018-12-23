Oltu'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Oltu Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından organize edilen anma etkinliğine, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerler, yapılan yürüyüşle birlikte anıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde donarak şehit olan askerler Oltu'da dualarla anıldı. Oltu'da gerçekleştirilen anma etkinliğine Milliyetçi Hareket Partisi Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanı Muhammet Öztürk'ün yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, öğrenciler ve halk katılım sağladı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayan ve Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüş sonrası bir basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanı Muhammet Öztürk, “Bugün burada tam 104 yıl önce Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağları'nda soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplanmış bulunuyoruz. Bizim tarihimizde zaferler kadar acılar da oldukça büyük yer tutar. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale derin sularda, Sarıkamış da dondurucu soğukta vatanı için dini için yitip giden Anadolu çocuklarının hikayesini barındırır. Bıyığı henüz yeni terlemiş gencecik delikanlılar, Sarıkamış'ta düşmana değil soğuğa mağlup olmuşlardır. Bu harekat milletimizin hafızasına kazınmış acı bir hatıradır. Sarıkamış şehitleri, yazlık giysiler ve çarıklarla eksi 45 derece bir soğukta kahramanlık destanı yazmışlardır. Mehmetçiğimiz Sarıkamış'ta bütün imkansızlıklara rağmen müthiş bir civanmertlik yapmış, cihattan kaçmamış, düşmana arkasını dönmemiş ve vatanını canı pahasına korumayı bilmiştir. Onlar 21'inci yüzyılın en büyük destanını yazdılar. Şehitlerin kefenleri bile yoktu, toprak ve kar onlar için kefendi.

Ama bütün zorluklara rağmen askerlerin bedenlerinde can dizlerinde derman kalmayıncaya kadar geri dönmeyi hiç düşünmediler. Onların torunları olarak biz de onlardan aldığımız güçle devam edeceğiz. Bu vesileyle 104 yıl önce donarak şehit olan kahraman askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün konuşmasının ardından Mehmet Ağırman tarafından okunan Kur'an tilavetiyle birlikte program son buldu.