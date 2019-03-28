Oltu'da “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Vali Okay Memiş başkanlığında “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.

Vali Okay Memiş başkanlığında, Oltu Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma İl Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun'un yanı sıra Oltu ilçe güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantının ardından Kaymakam Şenol Turan ödüllü kitabını imzalayarak Vali Memiş'e taktim etti.

Vali Memiş, “Oltu'ya asıl gelme sebebimiz aslında seçim güvenliği konusunda almış olduğumuz tedbirlerdi. Bununla birlikte görmüş olduğununuz yaklaşık 9 dönümlük bu alanda, Valiliğimiz, Oltu Kaymakamlığımız ve KUDAKA'nın marifetiyle Oltu Taşhan diye bir proje üretildi. Burada nefis bir sosyal tesis ve turistik bir alan yapacağız. Oltu taşını ilmek ilmek işleyerek tespih, takı vb. süs eşyaları yapan kardeşlerimize yaklaşık 9 milyon harcayarak çok güzel bir alan yapıyoruz. Hem satış mağazaları olacak, hemen bitişiğinde de atölyeler olacak. Restoran, kafe, cağ kebapçısı ne gerekiyorsa yapıp yüzlerce turist ağırlamak istiyoruz burada. Yani insanlar Erzurum'dan araçlarına binecek sırf bu Oltu Taşhan'a ziyarette bulunacaklar. Bunu çok önemsiyoruz. Bir diğer önemli projemiz Valilik ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yapacağımız kilise restorasyonu projesi. Orayı da çok önemli bir kültür merkezi haline getireceğiz. Projeleri her şeyi hazır. Allah nasip ederse Bismillah diyerek bu sene başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.