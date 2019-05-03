Oltu'da sel suları yolları tahrip etti

Oltu'ya bağlı Bahçeli kışla mahallesi Çeperli kışla sokakta sel suları yolları tahrip etti, araçlar mahsur kaldı.

Dün yağan sağanak yağmurdan sonra gelen sel suları Çeperli kışla sokakta yolları tamamen tahrip etti. Yolda kalan araçları traktörle çekerek çıkarıldı.

Mahalle Muhtarı Cengiz Çalık, “Her zaman yağmur yağdığında bizim mahallenin yollarını sel suları götürüyor. Araçlarımız geçemiyor, yetkililerden bize geçici değil sürekli yol yapmalarını istiyoruz” dedi.