İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltu'da sis etkili oldu

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.


Oltulu vatandaşlar, daha önce Oltu'da böyle bir sisli hava ile karşılaşmadıklarını belirttiler. Emrah Ceylan, “Güne yoğun bir si ile uyandık. İlçemizde böyle sisli hava ile ilk kez karşılaştık. Umarım en kısa zamanda güneşli günler gelir diye umut ediyorum” dedi.


Sisli hava soğuk havayı beraberinde getirdi. Termometreler eksi 2 derece ye kadar düştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.