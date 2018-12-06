Oltu'da sis etkili oldu

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Oltulu vatandaşlar, daha önce Oltu'da böyle bir sisli hava ile karşılaşmadıklarını belirttiler. Emrah Ceylan, “Güne yoğun bir si ile uyandık. İlçemizde böyle sisli hava ile ilk kez karşılaştık. Umarım en kısa zamanda güneşli günler gelir diye umut ediyorum” dedi.

Sisli hava soğuk havayı beraberinde getirdi. Termometreler eksi 2 derece ye kadar düştü.