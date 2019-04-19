Oltu'da sosyal hizmet sinerjisi

Olur İlçe Müftülüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ve AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Oltu SHM Müdürü Mustafa Kılıç ile Narman Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Oltu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Olur Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Şenkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri katıldı.

İlbaş, burada yaptığı konuşmada sosyal hizmet üreten kurumların işbirliği yapmasının önemine değinerek, her ay yapılan toplantılarla hizmet profilinin değerlendirildiğini anımsattı.

Kurumlar arası iş işbirliğinin önemine değinen İlbaş, ‘' Her ay yaptığımız istişare toplantılarımızla sosyal hizmet üreten kurumları bir araya getiriyoruz. Hizmet modellerimizden yararlanan müracaatçılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için bu alandaki sinerjiye önem veriyoruz'' dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf temsilcileri çalışmaları hakkında sunum yaptı.