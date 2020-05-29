Oltu'da tarihi Aslanpaşa Camisi'nde cuma kılındı

Korona virüsü nedeniyle uzun süredir camilerin cemaatle namaz kılınmasına kapatılmasının ardından bugün Oltu'da ilk defa tarihi Aslanpaşa Camii avlusunda cuma namazı kılındı. İmam Ayhan Taşbaşı tarafından kıldırılan cuma namazında vatandaşlar dua edip yeniden camide namaz kılabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Cami cemaati cami avlusuna ateşleri ölçülerek alındı. Cemaat sosyal mesafe gözetilerek kendi getirdikleri seccadelerde cuma namazı kıldılar.

Oltu İlçe Müftüsü A. Nuri Bayraktutan, “Bugünleri bizlere gösteren rabbimize hamdu senalar olsun. Bugün bizim çifte bayramımız. Uzun bir süreden sonra camimize cemaatimize kavuşuyoruz çok heyecanlıyız. Oltu ilçemizde cuma namazı kılınması için dört yer belirledik bunlardan bir tanesi de tarihi Aslanpaşa Camimizin bahçesi. Şu an görmüş olduğunuz gibi cemaatin her birinin yüz ifadesinde cuma namazı kılmanın heyecanı ve mutluluğu var. İnşallah en kısa zamanda da camilerimizin içerisinde namazımızı kılmayı nasip eder rabbim” dedi.