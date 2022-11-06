Oltu'da Togg için 3 gün etkinlik düzenlendi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un renklerinden birinin Oltu taşı siyahı olması, Erzurum'un Oltu ilçesinde coşkuyla karşılanırken, belediyesi tarafından 3 gün etkinlik düzenledi.

Oltu taşının siyah renginin Togg'a verilmesi büyük coşkuyla kutlandı. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı tarafından vatandaşlara iki gün belediye sosyal tesislerinde yemek verdi. Üçüncü günde ise Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde halk konseri düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Oltu Belediyesi Başkanı Necmettin Taşçı, "Cuma günü Meclis toplantımızda karar aldırmıştık. Cuma, cumartesi ve pazar günleri Oltu Togg kutlama programını Oltu halkı ile birlikte yapacağız diye. Bizim için Oltu'nun dünya markası oluşu netice itibarıyla da Cumhurbaşkanımızın bize bir hediyesi ama Allah'ın bir lütfu, değerli Oltulular bu bir lütuf cenab-ı Allah bize gönderdi. Oltu'yu artık dünya markası yaptık, dünyaya taşıdık bundan dolayı bizden sonra gelecek Oltulular gerek idari mekanizmada gerekse sosyal hayatta mutlaka hem Oltu'nun ismi ile müsemma olacaklar hem de Oltu'yu her yerde anacaklar” dedi.

Eğlence gecesinde bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, “Yerli ve milli Türkiye'nin yüz akı olan Togg, 29 Ekim'de sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gemlik'te fabrikası açıldı. İlk lansmanı yapıldı, bizlerde çok mutlu olduk bundan onur duyduk bu lansman sonrasında tabii ki çok şaşırdığımız çok mutlu olduğumuz onur duyduğumuz bir başka bir olayda yaşandı. Bu toplanmamızın amacı Togg Oltu rengi bizi mutlu etti. Hem Oltuluların hem Erzurumluların ülkemizin ve bizlerin şerefi gerçekten bu noktada sayın Cumhurbaşkanımıza emeği geçen bakanlarımıza ve Togg yönetimine ve işçisine hepsine teşekkür ederim” dedi.

Ardından amatör sanatçı Yusuf Yalçın kahramanlık türküleri okudu. Daha sonra Oltulu ses sanatçısı Ayaz Toprak'ın vermiş olduğu konserde hareketli türkülerle salondaki vatandaşlar doyasıya halay çekip eğlendiler.