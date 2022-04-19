Oltu'da toz bulutu etkili oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde toz bulutu etkili oldu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı, büyük bir toz bulutunun Sahra Çölü'nden yola çıkıp Türkiye'ye doğru geldiğini duyurmuştu. Oltu semalarında toz bulutları kapalı bir havaya sebep oldu. Oltulu emekli öğretmen Osman Aslan Güzel, “İlçemize bahar geldi ancak 3-4 yıl önce görülen toz bulutları bugün de görülmeye başladı. Daha önce ilçemize yağmurlarla çamur şeklinde sirayet eden toz bulutu, şu anda da yağmurları bekliyoruz. Çünkü dışarıda insanlar hava almakta zorlanıyorlar. Özellikle akciğer hastalıkları ve astım hastalığı olanlar için uygun bir ortam değil. İnşallah yağacak yağmurla birlikte toz bulutu da kaybolur” dedi.