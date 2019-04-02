Oltu'da Trabzonspor Futbol Okulu açıldı

Oltu'da Trabzonspor'un alt yapısına futbolcu kazandırmak amacıyla kurulan futbol okulu, Trabzonsporlu eski milli futbolcularından Abdullah Ercan, Lemi Çelik ve altyapıdan sorumlu koordinatör Necati Öz Çağlayan'ın katılımlarıyla açıldı.

Hava muhalefeti dolayısıyla İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan törende Oltu Kaymakamı Şenol Turan, eski milli futbolcular, Oltu Belediyesi Baş Danışmanı Nurettin Taşçı açılış kurdelasını hep birlikte kesti.

Davullu zurnalı yapılan program yağmurun kesilmesinin ardından İlçe Stadyumuna taşındı. Minik futbolcu adayları ile birlikte sahaya çıkan Trabzonspor hocaları Oltu'da olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Trabzonspor Futbol Okulu Oltu Şube Başkanı Emrah Ceylan, “İlçemizde bugün itibariyle Trabzonspor Alt Yapı Futbol Okulu'nun açılışını gerçekleştirdik. Trabzonsporlu eski milli futbolcularımız Abdullah Ercan, Lemi Çelik ve altyapıdan sorumlu koordinatör hocamız Necati Özçağlayan'ı ilçemizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Okulumuzda ilk etapta 76 öğrencimiz var. Talep hayli fazlaydı fakat biz şuan 76 öğrencimize ancak eğitim verebiliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı iyice artıracağız. Amacımız ilçemizden genç yeteneklerimizi ülkemize kazandırmak” dedi.

Trabzonspor Futbol Okulları Oltu Teknik Direktörü Dilaver Taşkın, “Oltu'ya böyle bir hizmet verdikleri için Trabzonspor'a teşekkür ederim. İlçemizde gençlerimizi internet kafelerinden uzaklaştırıp, sahalarında spor yapmaya yönlendirmek istiyoruz. Bu futbol okulunda Türk Futboluna genç yıldızlar kazandıracağımıza inancım tamdır” dedi.

Trabzonspor Futbol Okulları Genel Koordinatörü Necati Özçağlayan, “Trabzonspor'un yeni yetenekli gençler keşfetmesini hedefliyoruz. Trabzonspor sevgisini diğer illerimize yaymak, okullarımızdan çıkacak yetenekli futbolcularımızı hem Trabzonsporumuza hem de Türk Futboluna kazandıracağız. Bugün itibarıyla 60 okulumuz açık ve bunu tüm Türkiye'de açacağız. Çocuklarımızı hem sosyal yönden hem de teknik açıdan geliştirmek, iyi birer birey olarak yetiştirmek istiyoruz. Oltu'da da okulumuzu açtık. Burada olmaktan son derece mutluyum” dedi.

Futbol okulunun açılışından sonra sahaya çıkan eski milli futbolcular ve minik futbolcu adayları karşılıklı top sektirirken İlçe Kaymakamı Şenol Turan, eski milli futbolculara ilçenin tarihi mekanlarını gezdirdi.