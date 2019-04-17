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Oltu'da Trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Oltu'ya seyreden İlhan Yavuz yönetiminde ki 25 FE 816 plakalı kamyonet Başaklı köyü önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.


Kazada araç içerisinde sıkışan kaza zadeleri Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri makasla keserek kurtardılar.


Kazada yaralanan sürücü İlhan Yavuz (48), Havva Yavuz (45) ve Hatice Bayrakçı (53) 112 acil ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Oltu Devlet hastane kaldırıldılar.

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