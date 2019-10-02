İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltu'da yaya geçidi nöbeti etkinliği

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.


Oltu İlçe Emniyet Müdürü ve personeli Oltu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Oltu Yaşampark AVM kavşağında yaya geçidi nöbeti farkındalık etkiliğinde yaya ve sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirdiler.


Oltu İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İzzet Ersoy, Jandarma ilçe bölük komutanı Ethem Gökbuğa ile birlikte sürücülere broşür dağıttılar bilgi verdiler.


Yapılan bilgilendirmeden son derece memnun kalan yayalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.