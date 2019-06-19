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Oltu'da yılan operasyonu

Erzurum’un Oltu ilçesinde otomobilin motoruna giren yılan sürücüye korku dolu anlar yaşattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin motoruna giren yılan sürücüye korku dolu anlar yaşattı.


Oltu'da meydana gelen olayda Gökhan Yılmaz, otomobilinin motor bölümünde yılanı fark edince ilçe merkezinde park ederek itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Oltu itfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak yılanı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Otomobildeki yılanı çıkarmakta başarılı olamayan itfaiye ekipleri aracı ilçe merkezi dışındaki oto yıkamaya götürdüler. Ekipler, burada yapılan müdahalede de yılanı çıkaramayınca otomobili şehir dışında boş bir araziye çekerek yılanın kendiliğinden araçtan çıkmasını bekledi.

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