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Oltu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Oltu’nun yüksek kesimlerine kar yağması ilçede hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesine neden oldu.

Oltu'nun yüksek kesimlerine kar yağması ilçede hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesine neden oldu.


Oltulu vatandaşlar soğuk havanın çiçek açan ağaçlara ekili alanlara zarar vereceğini düşünüyorlar. Yağan kar ve yağmurun ardından Oltu Çayı'nın debisinin de arttığı gözlendi.


Oltu'nun Fırıncı esnafından Yunus Eroğlu, "Nisan ayında havanın bu kadar soğuk olduğunu hiç görmemiştim. Dağlara kar yağmış ben fırıncılık yapıyorum. Şu an hamur kabarmıyor ki ekmek pişireyim. Eğer bu soğuklar böyle giderse ağaçlar ve tüm şeyler zarar görecek vatandaş zaten zor durumda" dedi.

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