Oltulu çiftçilere 10 bin Ceviz Fidanı hibe edildi

Erzurum ceviz yetiştiriciliği ve yaygınlaştırma yüzde yüz hibe projesi kapsamında Fennor ana çeşit fernette dölleyici çeşidi her 10 fidana bir adet dölleyici fidan verildi. Çiftçiler gösterdikleri yere göre 50 ile 80 arası ceviz fidanı hibe alarak bahçelerine diktiler.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Oltu İlçe Müdürü Temel Aslan, “Erzurum İli Ceviz Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 170 çiftçimize aşılı fernor ceviz fidanı dağıtmaktayız. Yüzde yüz hibe fidanlarımız. Çiftçiden hiçbir katkı almıyoruz. Bahçe yapacak tüm çiftçilerimizin arazilerini gezdik yerinde inceledik. Uygun olan çiftçilerimize devletimizin imkanlarıyla 10 bin adet 500 dekarda ceviz fidanı dikimi gerçekleştirdik. Projemiz devam ediyor. Ceviz bahçesi kurmak isteyen tüm çiftçilerimizi kurumumuza bekliyoruz. Valimiz Okay Memiş ve İl Müdürümüz Osman Akar'ın destekleriyle projemiz devam edecek. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.