İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltulu çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi

Oltulu çocuklar ilizyon ve palyaço gösterileriyle doyasıya eğlenendiler.


Oltu Efkan Ala Kültür merkezindeki ilizyon ve palyaço gösterisine çocuklar ve aileleri yaklaşık bin kişinin katıldığı tek seanslı programda birlikte eğlendiler.


Lev organizasyon ve sahne sanatları sahibi Levent Kasap, “Genellikle Kaymakamlıklara ve Belediyelere organizasyonlarını yapıyorum. Hem de sahnelerdeki yüzüyüm. 16 yıldır ilizyon gösterileri yapıyorum. Aktif olarak 21 yıldır sahne gösterileri yapıyorum. Bugün Oltu'dayız. Burayı seçmen Oltu Kaymakamını daha önceden tanımamdı. Böyle gösteriler iç kesimlere insanlara daha az ulaştığını ve buradan sonra birkaç ilçede daha sahne alacağız. İnsanlara keyifli dakikalar geçireceğiz. Oltululardan çok memnunuz. Oltulular çok cana yakınlar, zaten iç kesimlerin insanlar inanılmaz sıcak kanlılar. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bugün de burada bizi yalnız bırakmadılar, salonu ful doldurdular.” dedi.


Uzman Dr. Soner Özcan'da, “Oltu'da güzel bir etkinlik. Oltu'da çocuklarımız çok güzel neşeli dakikalar geçirdiler. Bizlerde çocuklarımızla birlikte eğlendik güzel vakit geçirdik” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.