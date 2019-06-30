Oltulu Genç Futbolcular Borçka'ya gitti

Oltu Trabzonspor Futbol Okulu Borçka ve Hopa'da 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye geneli futbol turnuvasında 37 minik futbolcu ile Oltu'yu temsil edecek.

37 futbolcu 37 veli 2 yönetici ve 1 antrenör ile yola çıkan kafile dualarla uğurlandı. Oltu'da 4 ay önce kurulan futbol okulu turnuvaya iddialı başlayıp dereceler ile tamamlamak istiyor. U11-12, U13 ve U14 kategorilerinde turnuvaya katılan futbol okulu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen rakiplerine karşı zorlu mücadeleler verecek.

Trabzonspor Oltu Futbol Okulu başkanı Emrah Ceylan yaptığı açıklamada “Amacımız ilçemizi en iyi şekilde temsil edip farklı yaş gruplarında dereceler elde etmek, ayrıca çok arzu ettiğimiz turnuvaya gelecek yıl ev sahipliği yapıp ilçemizde binlerce insanı misafir edip hem ilçemizin ekonomisine katkıda bulunmak hem de ilçemizin tanıtımına yardımcı olup ilçemizin turizm şehri olduğunu tüm Türkiye'ye ilan etmektir” şeklinde konuştu.

Teknik direktörlüğünü Dilaver Taşkın ve Ali Sağdıç'ın yaptığı başkanlığını Emrah Ceylan ve yardımcılığını Nuri Çelik'in yaptığı futbol okulu gelecek için Oltu'yu onlarca futbolcuyu ülke futboluna kazandırılması hedefleniyor.