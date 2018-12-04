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Oltulular Derneğinden Vali Memiş'e ziyaret

Erzurum Oltulular Derneği Yönetim Kurulu Vali Okay Memiş’e hoş geldin ziyaretinde bulundular.

Erzurum Oltulular Derneği Yönetim Kurulu Vali Okay Memiş'e hoş geldin ziyaretinde bulundular.


Erzurum Oltu Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hakan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.


Erzurum Oltulular Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettikleri Erzurum Valisi Okay Memiş'e derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verip derneğin yapacağı projeleri aktardılar.


Dernek Başkanı Hasan Demir, Vali Memiş'e Oltu taşı tesbihi hediye etti. Başkan Demir, “Oltu Yöresel Türkülerimiz Albümünü ve en önemlisi Prof. Dr. Erdal Aydoğan hocamızın Oltu Şura Hükümeti adlı kitabını taktim ettik. Çok memnun oldu” dedi.


Vali Memiş, Oltu'ya ziyaretinde derneğin yönetim kurulunun kendisine eşlik etmesini istedi.

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