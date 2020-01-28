İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oltulular Elazığ için tek yürek oldu

Elazığlı deprem zedelere yardım için tek yürek olan Oltulular Oltu Belediyesine Yardımlarını koli koli ulaştırıyorlar.


Oltu Belediyesi binasının bodrumunda toplanan yardım malzemeler ve yiyecekler belediye personeli büyük bir titizlikle sınıflandırılarak paketlendi. Toplanan yardım malzemesi ve gıda paketlerini sabah saatlerinde bir Tır'a yüklenerek Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Temel Demir, “Oltulu hemşerilerimizin yapmış oldukları yardımları tıra yükledik. Yardımlar Elazığ'a hareket etti. İnşallah Oltulu hemşerilerimizin yardımları bir nebzede olsa deprem zadelerin yaralarını saracaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.