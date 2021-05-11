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Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kır Dağ’a Mayıs ayında kar yağması Oltululara sürpriz yaşattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kır Dağ'a Mayıs ayında kar yağması Oltululara sürpriz yaşattı.


Geçtiğimiz yıllarda Oltu'ya Mayıs ayında kar yağdığı nadir görülürken karın yağmasının ekili alanlara zarar vereceğinden endişe ediliyor.


Oltulu vatandaş Kenan Aydın, “Oltu'ya öncesinde Nisan ayında kar yağdığı görülmüştür ama Mayıs ayının 10'unda kar yağmasını da gördük. Havalar soğudu inşallah ekili alanlar zarar vermez. Şu an çiftçimiz gerçekten çok zorluk çekiyor zarar görmeden Mayıs ayını atlatırız” dedi.

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