Oltululardan Erzurumspor'a ziyaret

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir ve bazı yönetim kurulu üyeleri BB Erzurumspor Başkanlığına seçilen Hüseyin Üneş'e ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 5 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Hüseyin Üneş'e ‘Hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Demir ile yönetim kurulu üyesi Ayhan Yarar, BB Erzurumspor'u ziyaret ederek, Mavi-beyazlılara Ligin ikinci yarısında başarılar dilerken, Başkan Hüseyin Üneş'e de hayırlı olsun dileklerini iletti.

Genel Sekreter Ünsal Kıraç ile Yeni Kaynak Oluşturmadan sorumlu yönetici Fuat Demir'in de hazır bulunduğu ziyaret oldukça samimi ortamda geçti.

ÜNEŞ'E OLTUTAŞI TESPİHİ HEDİYE ETTİ

Neşeli bir ortamda geçen ziyarette BB Erzurumspor Başkanlığına seçilen Hüseyin Üneş'e Oltu Taşı Tespihi hediye eden Dernek Başkanı Hakan Demir şunları söyledi:

“Erzurum Oltulular Derneği yönetim Kurulu adına Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı HüseyinÜneş beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Oltu Taşı Tespihimizi hediye ettik. Kendisine, yönetimine ve takımımıza başarılar diledik. Bu ziyaretimizde BB Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyesi Oltulu İş adamı Fuat Demir'e bizi yalnız bırakmadığı için ve ayrıca katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜNEŞ: BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Göreve geldikleri günden beri transfer, kamp ve çeşitli rutin işlerle uğraştıklarını belirten BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, kulübe yapılan ziyaretlerden büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

BB Erzurumspor'un şehrin ortak paydası olduğunun altını çizen çiçeği burnunda başkan, “Evet, bizim için ligin ikinci yarısında maç maratonu başlıyor. Birlikten kuvvet doğar, ligde kalmamız için yediden yetmişe tüm Erzurumluları takıma destek çıkmaya davet ediyoruz. El birliği ile bu takım Süper ligde kalacak” dedi.